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Van'da farklı suçlardan aranan 278 şüpheli yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 278 şüpheli yakalandı

09:5715/04/2025, Salı
AA
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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66'sı cezaevine teslim edildi.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66'sı cezaevine teslim edildi.

Van'da farklı suçlardan aranan 278 şüpheli yakalandı, 66'sı cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Asayiş şubesi ve ilçe emniyet amirliklerince 30 Mart-13 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 278 şüpheli yakalandı.


Zanlılardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66'sı cezaevine teslim edildi.


Operasyonlarda, 4 ruhsatsız silah, 3 kurusıkı silah, 134 fişek ve cep telefonu ele geçirildi.


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