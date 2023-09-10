Van'da üç teröristin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya'dan 'Affetmeyeceğiz' mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da üç teröristin yakalandığı operasyonun görüntülerini paylaştı.
Türk askeri ve polisi hem yurt içinde hem de sınır ötesinde vatanın birliğini ve bütünlüğünü hedef alan teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda üç bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.
Şahısların ikametlerine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda üç terörist gözaltına alındı.
Operasyonda iki adet savunma tipi el bombası ve iki adet tabanca ele geçirildi.