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Van'da üç teröristin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya'dan 'Affetmeyeceğiz' mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da bölücü terör örgütü üyesi üç teröristin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ait görüntüleri paylaşarak "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum Masum insanların canlarına kast edenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi

Elif Karahan
11:34 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da üç teröristin yakalandığı operasyonun görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da üç teröristin yakalandığı operasyonun görüntülerini paylaştı.

Türk askeri ve polisi hem yurt içinde hem de sınır ötesinde vatanın birliğini ve bütünlüğünü hedef alan teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda üç bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.


Şahısların ikametlerine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda üç terörist gözaltına alındı.

Operasyonda iki adet savunma tipi el bombası ve iki adet tabanca ele geçirildi.

'Masum insanların canlarına kast edenleri affetmeyeceğiz'

Teröristlerin yakalandığını duyuran ve operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya,
"Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Masum insanların canlarına kast edenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"
dedi



#Van
#Terörist
#Ali Yerlikaya
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