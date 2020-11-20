Vaniköy’ü inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta kalem Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra yangında kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camii'ndeincelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da ziyaret ve incelemelerde bulundu. Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak önce Eyüp Sultan Mezarlığı'na gitti.
Kekeç ve Şenler'in mezarına ziyaret
- Erdoğan, yeni tip koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden usta gazeteci Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti. 14 Kasım tarihinde vefat eden Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret eden ve dua okuyan Erdoğan, ardından yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler'in kabrini de ziyaret etti.
Erdoğan yangın sonrası başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı
- Erdoğan, Eyüpsultan'da Kekeç ve Şenler'in kabirlerini ziyaretinin ardından 15 Kasım'da çıkan yangında büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camii'ne geçti. Tahribata uğrayan, tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ihya edilecek olan tarihi camide incelemelerde bulunan Erdoğan, yangın sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.