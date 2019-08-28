Şule Yüksel Şenler vefat etti

Huzur Sokağı romanı ile tanınan yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler, bugün tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şenler'in cenazesi 29 Ağustos Perşembe günü (yarın) öğle namazına müteakip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Eyüp Sultan Camii'nde kaldırılacak ve hazireye defnedilecek.

Taziyeler cenaze namazı sonrası Eyüp Ensari Konağı'nda kabul edilecek.

Ömrünü İslam davasına adayan ve Türkiye’nin önde gelen fikir insanlarından olan Şenler, uzun bir süredir solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gören Şenler'in doktoru zatürreye bağlı septik şok nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, Şenler'in konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni (zatürre) tanılarıyla 4 Nisan'da hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırıldığını belirtti.

Şenler'in 5 aya yakın takip süresi boyunca yakın tıbbi bakım altında tutulduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Ancak bugün saat 12.30'da tüm müdahalelere rağmen pnömoniye bağlı septik şok nedeniyle kaybedilmiştir. Kendisine rahmet, sevdiklerine sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan taziye mesajı yayımladı

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan Şenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı:

Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/M7xkBVzBUa

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 28, 2019

Şule Yüksel Şenler kimdir?

4 Haziran 1973'de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki bazı olaylarla ilgili davaya, sıkıyönetim bir numaralı mahkemesinde devam edilmiş ve yazar Şule Yüksel Şenler tanık olarak dinlenmişti. (AA Arşivi - Anadolu Ajansı)

Genç bir gazeteci iken örtünen ve örtüyü genç kızlara sevdirmek için Anadolu'yu karış karış gezen Şule Yüksel Şenler, verdiği konferanslarla adeta yurt genelinde örtünme seferberliği başlattı. Şule Yüksel Şenler'in hayatı, başörtüsü sorununu, bu uğurda mücadele veren bir ismin yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıları gözler önüne seriyor.

İlk eserleri Yelpaze'de yayımlanır

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle ortaokulda eğitimini yarım bırakır ama okuma yazma azmi devam eder. Henüz 14 yaşında iken Safa Önal'ın teşviki ile Yelpaze dergisinde öyküler yazmaya başlar. 20 yaşında iken Kadın gazetesinde köşesi olur. Asıl adı Yüksel'dir yazılarında isminin önüne Şule adını ekleyerek erkek olmadığını vurgulamak ister. Böylece yazı hayatında Şule Yüksel adıyla tanınır ve ünlenir.

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Yazar Şenler, Emine Erdoğan ile birlikte 18 Ekim 2012'de katıldığı kız yurdu açılışında iken görülüyor. (Arşiv - Anadolu Ajansı )

Ojeli tırnakla Risale okur

Tanzimattan bu yana süregelen Batılılaşma çalışmaları Cumhuriyet'in ilanının ardından daha net bir görüntü kazanır. Anne ve babası çağın gereği diye yapılan bu yenilikçi hareketlerde öncülük eden ailelerde büyüdükleri için çocuklarını da böyle yetiştirirler. Evde sık sık partiler verilir, fasıl heyetleri eşliğinde içkili sofralarda eğlenceler düzenlenir. Ailenin bu yaşantısına en büyük tepkiyi Bediüzzaman'la tanışan ve bizzat onun hizmetinde bulunan ağabeyi Özer Şenler gösterir. Sıksık ağabey ile aile bireyleri arasında tartışma yaşanır. Ta ki ağabey ölümcül bir hastalığa yakalanıp hastanede tedavi altına alınıncaya kadar bu kavgalar sürer.

Ağabeyini kırmamak için başladığı yolda örtündü

Ağabeyisini kırmamak için derslere başlayan ve bu toplantılara annesi, kardeşleri ve arkadaşlarıyla birlikte katılmaya başlayan Şule Yüksel, ilk başlarda örtünmeyi asla düşünmez. Hatta kılık kıyafetinden dolayı kendini eleştiren gruptaki yaşlıları sert dille azarlar. “Beni böyle kabul etmezseniz bir daha gelmem” der. Risaleleri okudukça yavaş yavaş namaza başlar, kıyafetlerinde ufak tefek değişik yapar. Başına bir örtü alan ve namaza başlayan Şule Yüksel'e annesi ve kız kardeşleri de ayak uydurur.

4 Haziran 1973'de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki bazı olaylarla ilgili davaya, sıkıyönetim bir numaralı mahkemesinde devam edilmiş ve yazar Şule Yüksel Şenler tanık olarak dinlenmişti. (AA Arşivi - Anadolu Ajansı)

Davalar peş peşe geldi

Örtünmenin verdiği yoğun duygularla “İslam Kadınına Hitap” başlıklı bir yazı kaleme alır. Yazısında tüm kadınlara tesettürden bahseder. Yazı M.Şevket Eygi'nin çıkardığı “Yeni İstiklal” gazetesinde yayınlanır ve yazının ardından Türk Kadınlar Birliği'nin şikayeti üzerine hakkında dava açılır. Kalabalık bir basın ordusu ile hakim karşısına çıkar. Bu dava ile birlikte Şenler'in hayatında yeni bir süreç başlar. Yazdığı yazılar ve verdiği konferanslar yüzünden açılan davaların ardı arkası gelmez.

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Fetva ile verilen ilk konferans

Kadın gazatecinin parmakla gösterildiği bir dönemde üstelik başörtülü bir gazetecinin olması dikkat çekmektedir. Yazılarını büyük beğeni ile takip edenler onun konferans vermesini de ister. İlk teklif Samsun'dan gelir. Ancak Şule Yüksel, erkeklerin olmayacağı sadece kadınların katılacağı bir toplantı ister. Samsun'a geldiğinde kalabalık salona sığmamış sokaklara taşmıştır. Şule Yüksel, sesinin erkeklere duyurulmasının İslami açıdan nasıl yorumlanacağını bilemediği için bu konuda fetva ister ve müftülükten aldığı fetvanın ardından ilk konferansını verir.

FOTOĞRAF 7 Yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi. Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenler'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Huzur Sokağı romanı ile tanınan yazar, geride birçok eser bıraktı. Başörtüsü konusunda verdiği büyük mücadele ile hatırlanan Şenler'in vefatı sosyal medyada da büyük yankı buldu. Türkiye'nin acı günü: Şule Yüksel Şenler vefat etti Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, bugün tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde vefat etti.

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Doktorlar polisten sakladı

Verdiği konferanslardan duyulan rahatsızlık her geçen gün büyümektedir. Sonunda alınan bir kararla görüldüğü yerde tutuklanma kararı alınır. Hakkında giyabi tutuklama kararı çıkarılan Şule Yüksel'ın resimleri kahvelere ve halk tarafından görülecek yerlere asılır. Her gün bir evde ağırlanan Şule Yüksel, aniden hastalanır ve apandist ameliyatı için acil hastaneye kaldırılır. Ameliyattan sonra birileri polise haber verir. Ancak doktorlar Şule Yüksel'e destek olur ve polisler hastaneye baskın düzenlemeden sevkedilir. Bir süre daha kaçak yaşar ancak bu dönemde önemli bir hastalığı ortaya çıkar. Şule Yüksel türberküloz olmuştur. Kaçak yaşamanın verdiği sıkıntılara dayanamayıp sonunda teslim olur ve Bursa Cezaevinde yatar. Cezaevi günleri hastalık ve sıkıntıyla geçer.

Erdoğan çiftini tanıştırır

Emine ve Recep Tayyip Erdoğan çifti

Yüzlerce genci birbiriyle tanıştırıp mutlu yuva kurmalarına vesile olan Şenler'in evlendirdiği çiftlerden biri de Emine ve Tayyip Erdoğan çifti.

Şule Yüksel Şenler'in eserleri

- Gençliğin Izdırabı

- Hidayet

- Bize Ne Oldu

- İslam'da ve Günümüzde Kadın

- Duyuşlar

- Her şey İslam için

- Uygarlığın Gözyaşları

- Huzur Sokağı

- Kız ve Çiçek

- Sağ El

- Bir Bilinçli Öğretmen

- Yılanla tilki

16 Temmuz 2014'de Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dostluk Derneği'nin düzenlediği iftarda yazar Şule Yüksel Şenler ile sohbet etmişti. (Arşiv - Anadolu Ajansı )