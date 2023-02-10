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Vekillerden birer maaş bağış

AK Parti, İYİ Parti ve CHP’li siyasetçiler Maraş merkezli, 10 kenti etkileyen depreme yardım için birer maaşlarını bağışladı.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

AK Parti, İYİ Parti ve CHP’li siyasetçiler Maraş merkezli, 10 kenti etkileyen depreme yardım için birer maaşlarını bağışladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerin en az bir maaşlarını AFAD’a bağışlamaya davet etti. Bu çağrının ardından tüm partiler harekete geçti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Milletvekillerimiz en az bir maaş ile katkı sağlayacaktır” diye konuştu. CHP, bu ayki maaşlarını, depremzedelere destek olarak gönderme kararı aldı. Partiden “Bu felaketi dayanışmayla aşacağız” açıklaması geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu partisinin bağış kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Zorlu “Bizim için milli bir sorumluluk milli bir vazifedir” dedi. MHP’li vekiller de Genel Başkan Devlet Bahçeli gibi AFAD’a bağış yaptı.


#AK Parti
#CHP
#İYİ Parti
#Milletvekili
#Deprem
1 saat önce
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Vekillerden birer maaş bağış
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