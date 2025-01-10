Vekillere 'kurultay' markajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ocak sonuna kadar CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay takvimini açıklaması bekleniyor. Ocak sonuna kadar eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin gerek milletvekili gerekse delege düzeyinde imza toplamaya başlamasından çekinen Özgür Özel, Ankara'da Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde 6'lı Masa toplantılarının da düzenlendiği Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel'deki sosyal tesislerinde milletvekilleriyle bir araya gelmeye başladı.

Özel, başkentte olduğu günlerde imzacı vekillerde dahil olmak üzere milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya geliyor. 13'erli ve 17'şerli gruplar olarak sabah kahvaltılarında ya da akşam yemeklerinde Özel'le görüşen milletvekili sayısının 60'ı bulduğu öğrenildi. Özel görüşmelerde, milletvekillerine olağanüstü kurultay bildirisini imzalamamaları noktasında uyarılarda bulundu. Odak noktalarının parti içi meseleler değil ülke meseleleri olduğunu söyledi. Ankara dışı programların sıklaştırmasınınsa kurultay delegasyonunu kontrolü altında tutmak, muhalefetin etkili olabileceği illerdeki delegeleri markaja almak olduğu ifade edildi. Özel, yılbaşından bu yana Ardahan, Kars, Erzurum, Konya ve Mersin illerine yurt gezileri düzenledi.