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İstanbul haberleri: Villa hırsızlarına jandarmadan operasyon

Villadaki ayak izleri yakalattı

Sarıyer Zekeriyaköy'de hırsızları, villanın bahçesindeki ayak izlerini takip ederek bindikleri aracı tespit eden jandarma ekipleri kıskıvrak yakaladı. Villadan çalınan 82 parça ziynet ve elektronik eşya, Jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Villa hırsızlarını jandarma ekipleri yakaladı
Villa hırsızlarını jandarma ekipleri yakaladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zekeriyaköy'de bulunan bir villanın soyulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerine gelerek inceleme yapan Jandarma ekipleri, ev sahiplerinin evde bulunmadıkları bir zamanda eve gizlice girildiğini ve evin tüm odalarının darmadağın edildiğini gördü.

AYAK İZLERİNDEN YAKALANDI
Villa çevresinde de araştırma yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri, villanın bahçesinde şüphelilerin ayak izlerine ulaştı. Ayak izlerini takip eden ekipler, şüphelilerin çaldıkları eşyalarla ormanlık alana doğru kaçtıklarını belirledi. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerine de inceleyen ekipler, hırsızların buradan da beyaz bir araca binerek olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Israrlı takip ve araştırmalarını araç üzerinde yoğunlaştıran ekipler, titiz bir çalışma sonucunda aracın plakasını ve ruhsat sahibi M.A.'nın kimliğini belirledi.

DHA
Jandarma ekipleri şüphelileri bu araçta yakaladı


Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda şüphelilerin geçtiği güzergahta önlem alarak aracının önünü kesti. Aracta bulunan M.A., R.Ç. ve S.Y. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ön koltuğun altına saklanmış poşet içerisinde çalınan ziynet eşyaları, aracın bagaj kısmında ise elektronik eşyalar ele geçirildi. Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.
M.A.'nın hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu, R.Ç.'nin de 22 ayrı hırsızlık suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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