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Gündem Yabancı askerler NATO tatbikatında Kara Kuvvetlerinin Piyade Tüfeğini incelerken görüntülendi
TEKİRDAĞ

​Yabancı askerler NATO tatbikatında Kara Kuvvetleri'nin Piyade Tüfeği'ni incelerken görüntülendi

Yabancı askerler NATO tatbikatında Kara Kuvvetleri'nin Piyade Tüfeği'ni incelerken görüntülendi

NATO tatbikatında, Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterindeki MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı askerlere ait bir fotoğraf ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
MPT-76 Piyade Tüfeği'ni merakla inceleyen yabancı askerler.
MPT-76 Piyade Tüfeği'ni merakla inceleyen yabancı askerler.

Çorlu'da gerçekleşen Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı başarıyla tamamlandı. NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi kapsamında icra edilen tatbikat, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı altında gerçekleşti.

23'ü müttefik olan ülkelerden oluşan 392 personelin katıldığı tatbikata dair bir kare oldukça dikkat çekti.

PİYADE TÜFEĞİNİ İNCELEDİLER

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı ülke askerlerinin bakışları, dikkatlerden kaçmadı.

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