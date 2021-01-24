Gündem Yakalanan kapkaççı basın mensuplarına Yakışıklı çıkmazsam görüşürüz dedi
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Yakalanan kapkaççı basın mensuplarına “Yakışıklı çıkmazsam görüşürüz” dedi

Adana’da İbrahim Aktay’ın (27) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen Abdurrahman K. (24), polis ekiplerince yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Yakışıklı çekilmek istedi.
Yakışıklı çekilmek istedi.

K., adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Bak, yakışıklı çıkmazsam görüşürüz. Yakışıklı çıkmazsam çok şey konuşurum” diyerek tepki gösterdi. Abdurrahman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Olay, 18 Aralık 2020'de merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İşten çıkıp evine gittiği sırada İbrahim Aktay’ın yanına motosiklet ile yaklaşan bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtığı iddia edildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin Abdurrahman K. olduğunu belirledi. Şüphelinin, Başak Mahallesi’ndeki evine baskın yapan ekipler, Abdurrahman K.’yi gözaltına aldı. Hırsızlık ve kapkaç suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin, suçlamaları reddettiği öğrenilirken, şüphelinin telefonu bir iş yerine sattığı belirlendi.


Yakışıklı çıkmak istedi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Bak, yakışıklı çıkmazsam görüşürüz. Yakışıklı çıkmazsam çok şey konuşurum” diyerek tepki vermesi dikkat çekti. Abdurrahman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cep telefonu ise sattığı iş yerinden alınarak, sahibine teslim edildi.

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