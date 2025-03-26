Yalçın Topçu: “Sokak eylemleri ahlak dışı ve provokatif”

Topçu, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 16. yıl dönümünde, Ankara Siteler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Topçu,

“Sakarya’nın ete kemiğe bürünmüş hali ve asrımızın Alpereni Muhsin Başkanımızı rahmetle ve özlemle anıyorum”