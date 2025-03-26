Yalçın Topçu: “Sokak eylemleri ahlak dışı ve provokatif”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ana muhalefet partisine yönelik son dönemde artan sokak eylemlerine işaret etti. 19 Mart’ta başlatılan soruşturmalar gerekçe gösterilerek yapılan çağrılar için “ülkeyi karıştırmaya matuf” değerlendirmesinde bulundu. “Ahlak ve edep dışı bu sokak eylemleri, yolsuzlukları siyasallaştırma çabasıdır” diyen Topçu, eylemlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri de kınadı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ana muhalefet partisine yönelik son dönemde artan sokak eylemlerine yönelik açıklamalarda bulundu.
MUHSİN BAŞKAN DUALARLA ANILDI
“LGBT TEMİNATI OLANLAR,
ATATÜRK’ÜN KOLTUĞUNU İŞGAL EDİYOR”
MEHMET TOSUN ’DAN HÜKÜMETE TEŞEKKÜR
Programda konuşan Ankara Siteler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Tosun da dava arkadaşı Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle anarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a esnaf destekleri için teşekkür etti. “250 milyar liraya yakın kredi verildi, faiz indirimleri yapıldı, kredi limitleri artırıldı” diyen Tosun, sokak eylemlerini esefle kınadığını ifade etti.