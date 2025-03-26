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Yalçın Topçu: “Sokak eylemleri ahlak dışı ve provokatif”

Yalçın Topçu: “Sokak eylemleri ahlak dışı ve provokatif”

Oğuzhan Ürüşan
11:5026/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ana muhalefet partisine yönelik son dönemde artan sokak eylemlerine işaret etti. 19 Mart’ta başlatılan soruşturmalar gerekçe gösterilerek yapılan çağrılar için “ülkeyi karıştırmaya matuf” değerlendirmesinde bulundu. “Ahlak ve edep dışı bu sokak eylemleri, yolsuzlukları siyasallaştırma çabasıdır” diyen Topçu, eylemlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri de kınadı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ana muhalefet partisine yönelik son dönemde artan sokak eylemlerine yönelik açıklamalarda bulundu.


MUHSİN BAŞKAN DUALARLA ANILDI

Topçu, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 16. yıl dönümünde, Ankara Siteler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Topçu,
“Sakarya’nın ete kemiğe bürünmüş hali ve asrımızın Alpereni Muhsin Başkanımızı rahmetle ve özlemle anıyorum”
diyerek başladığı konuşmasında, ev sahipliği yapan Kooperatif Başkanı Mehmet Tosun’a teşekkür etti. Türkiye’nin birlik ve beraberliği için esnafın oynadığı role dikkat çeken Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın esnafa yönelik kredi ve destek müjdelerini hatırlattı.
Yalçın Topçu

“LGBT TEMİNATI OLANLAR,

ATATÜRK’ÜN KOLTUĞUNU İŞGAL EDİYOR”

Topçu, burada yaptığı konuşmada hem Yazıcıoğlu’nu rahmetle andı hem de son günlerde yaşanan sokak eylemleriyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Konuşmasında sert ifadeler kullanan Topçu,
“Büyük Atatürk’ün koltuğunda oturup onun gözlerinin rengine sığınarak LGBT’li sapkınların teminatı olduklarını ilan edenler, bu eylemlerin hesabını Türk milletine verecektir”
dedi.
Ankara Siteler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Tosun

MEHMET TOSUN ’DAN HÜKÜMETE TEŞEKKÜR

Programda konuşan Ankara Siteler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Tosun da dava arkadaşı Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle anarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a esnaf destekleri için teşekkür etti. “250 milyar liraya yakın kredi verildi, faiz indirimleri yapıldı, kredi limitleri artırıldı” diyen Tosun, sokak eylemlerini esefle kınadığını ifade etti.



#Mehmet Tosun
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#Ankara

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