Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-22 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 938.82 gram sentetik kannabinoid, 88.85 gram likit esrar, 88.08 gram skunk, 33.16 gram metamfetamin, 9 kök Hint keneviri bitkisi, 871.014 ml sıvı kimyasal, 33 gram A.M. kimyasal maddesi, 3 hassas terazi, 2 öğütücü aparat, suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 49 bin 550 TL, 300 Amerikan doları ele geçirildi.