Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

13:3625/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama
Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-22 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 938.82 gram sentetik kannabinoid, 88.85 gram likit esrar, 88.08 gram skunk, 33.16 gram metamfetamin, 9 kök Hint keneviri bitkisi, 871.014 ml sıvı kimyasal, 33 gram A.M. kimyasal maddesi, 3 hassas terazi, 2 öğütücü aparat, suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 49 bin 550 TL, 300 Amerikan doları ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., B.K., A.D.A, B.Ç. ve Ö.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. S.K., M.Ö., H.O., A.A., K.G., S.G., A.K., K.Ş.H., B.D. ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Suçu'ndan tutuklandı.




#Yalova
#Uyuşturucu madde
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa ön katılım bedeli ödenmezse ne olur?