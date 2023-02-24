Yaralar sarılıyor: Üç bakandan ortak açıklama

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

“Deprem bölgesindeki illerimizde, toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin binayı inceledik. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. 200 bin konut projesini bilim insanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakanlık olarak; 200 bin konutumuzun, tüm mikrobölgeleme, jeolojik ve zemin etütlerini tamamladığımız ve buna göre yer seçimini yaptığımız alanlarda, ilk konutlarımızın sözleşmelerimizi imzaladık.”