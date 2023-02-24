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Yaralar sarılıyor: Üç bakandan ortak açıklama

İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman’da ortak açıklama yaptı. Soylu, "Konteyner şehirlerimizin altyapısı konusunda planlamayı tamamladık" dedi.

04:00 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplantı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplantı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplantı düzenledi. Bakanlar, açıklamalarının ardından Altınşehir Mahallesi’nde altyapı çalışmaları süren konteyner kentte inceleme yaptı.

ELİMİZİ ÇEKMEYECEĞİZ

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
“Konteyner şehirlerimizin altyapısı konusunda, daha nasıl hızlı hareket etme konusunda planlamasını tamamladık. Vatandaşlarımızın talepleri konusunda ellimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Burada vatandaşlarımızla el ele vererek eksiklikleri görüp, onun üstesinden gelene kadar buralardan elimizi çekmeyeceğiz.”

270 BİN SAĞLIKLI, GÜVENLİ YUVA

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:
“Deprem bölgesindeki illerimizde, toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin binayı inceledik. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. 200 bin konut projesini bilim insanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakanlık olarak; 200 bin konutumuzun, tüm mikrobölgeleme, jeolojik ve zemin etütlerini tamamladığımız ve buna göre yer seçimini yaptığımız alanlarda, ilk konutlarımızın sözleşmelerimizi imzaladık.”
Adil Karaismailoğlu
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:
“Depremden 4 gün sonra elektriğin %75’ini vermiş durumdaydık. Suyun %95’ini vermiş durumdayız. İlk günlerdeki çadır ihtiyacını kısa sürede karşıladık. Şehirdeki çadır kentlerdeki doluluk oranı %73 civarında. Bir taraftan konteyner kent çalışmalarına başladık. Bugün itibarıyla konteyner kentlerinde yaşam başlayacak. Konteyner alanlarının dışında da yaşam alanları inşa edeceğiz.”

Hasarlı yapılar dışındaki binalara doğal gaz verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası doğal gaz dağıtım şirketlerinin il ve ilçe merkezlerindeki dağıtım şebekelerinde gerekli kontrolleri yaptıklarını söyledi. Dönmez, “Hasarlı bölgeler, yoğun hasarlı bölgeler ve hasarlı yapılar dışında binalara kadar doğal gazı getirmiş durumdayız.” dedi.


#Deprem
#Süleyman Soylu
#Murat Kurum
#Adil Karaismailoğlu
#Fatih Dönmez
2 saat önce
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