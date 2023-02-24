Yaralar sarılıyor: Üç bakandan ortak açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplantı düzenledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplantı düzenledi. Bakanlar, açıklamalarının ardından Altınşehir Mahallesi’nde altyapı çalışmaları süren konteyner kentte inceleme yaptı.
ELİMİZİ ÇEKMEYECEĞİZ
270 BİN SAĞLIKLI, GÜVENLİ YUVA
Hasarlı yapılar dışındaki binalara doğal gaz verildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası doğal gaz dağıtım şirketlerinin il ve ilçe merkezlerindeki dağıtım şebekelerinde gerekli kontrolleri yaptıklarını söyledi. Dönmez, “Hasarlı bölgeler, yoğun hasarlı bölgeler ve hasarlı yapılar dışında binalara kadar doğal gazı getirmiş durumdayız.” dedi.