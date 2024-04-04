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Yargıtay seçimine bayram arası

Yargıtay Başkanlığı için 25 Mart’ta başlayan seçimlerin dünkü iki turundan da sonuç çıkmadı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 4/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:40 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Muhsin Şentürk, Ömer Kerkez.
Muhsin Şentürk, Ömer Kerkez.

Seçim sürecinde toplamda 15 tur geride kaldı. Dün 14’üncü tur oylamasıyla başlayan seçimde 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 112, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 111 oy alırken 22 boş, 77 geçersiz olmak üzere toplam 322 oy kullanıldı. Salt çoğunluğa ulaşılamayınca 15’inci tur seçim yapıldı. Bu turda Şentürk 123, Kerkez 105 oy aldı. Oylamada 21 boş, 70 geçersiz oy kullanıldı. 319 üyenin katıldığı 15. turda da salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 16’ıncı tur oylamayla devam edilecek. 16. tur oylama, Ramazan Bayramı nedeniyle verilecek tatil arasından sonra yapılacak. Bu tura yeni adaylar katılabilecek.



#Yargıtay
#Ankara
#Seçim
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