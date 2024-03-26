Yargıtay seçimleri bugün devam edecek

Yargıtay Başkanlığı seçiminin dün yapılan ilk üç turundan sonuç çıkmadı. Seçimlere bugün devam edilecek. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 348 Yargıtay üyesi yeni başkanı belirlemek için dün sandık başına gitti. Yargıtay Başkanlığı için Mehmet Akarca, Ömer Kerkez, Muhsin Şentürk, Adem Albayrak ve Ayhan Tuncal yarıştı. İlk turda Akarca 88, Kerkez 71, Şentürk 70, Albayrak 50, Tuncal 47 oy aldı. 7 oy geçersiz sayıldı. Seçimin ikinci turunda Akarca 82, Albayrak 46, Şentürk 74, Kerkez 94, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 36 oy aldı.

Seçimin üçüncü turunda, Yargıtay Başkanı Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10 oy aldı. İlk üç turda hiçbir aday gerekli olan salt çoğunluk sayısı 175 oyu ulaşamadığı için seçime bugün devam edilecek. Seçimin dördüncü turunda, üçüncü turda en yüksek oyu alan adaylar Akarca, Kerkez ve Şentürk yarışacak.