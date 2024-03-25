Yargıtay’da ‘seçim’ heyecanı

Anayasa Mahkemesi’nin ardından yüksek yargının diğer ayakları Yargıtay ve Danıştay’da da seçim heyecanı yaşanacak. Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi bugün doldu. Bu sebeple, Yargıtay’ın gelecek dört yıl başkanlığını üstlenecek ismi belirlemek için 348 Yargıtay üyesi bugün sandık başına gidecek. Yargı kulislerinde adaylar arasında Mehmet Akarca, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez'in adı geçiyor.

Seçimde adaylardan birinin salt çoğunluğu alması gerekiyor. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak. Yüksek yargıda seçim heyecanının yaşanacağı diğer bir adres ise Danıştay olacak. Zeki Yiğit, 7 Mayıs 2020'de 4 seneliğine Danıştay Başkanlığı'na seçilmişti. Yiğit'in görev süresinin dolacak olması nedeniyle Danıştay'daki mevzuat gereği 23 Nisan'da başkanlık seçimi sürecinin başlaması bekleniyor. Seçim süreci içinde Danıştay’ın 113 üyesi de başkan adayı olabilirken Danıştay Başkanı seçilebilmek için üyelerin salt çoğunluğunun oyunun alınması gerekiyor.