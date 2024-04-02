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Yargıtay’da tura devam

Yargıtay'da başkanlık seçimleri kaldığı yerden devam ediyor. Yargıtay Başkanlığı için geçen hafta başlayan ve dün 11. turu yapılan seçimden de sonuç çıkmadı. 12. tur bugün yapılacak.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 01:58 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde 11. tur oylamada da salt çoğunluk sağlanamadı. Seçime bugün 12. tur oylamayla devam edilecek. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine

24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da 25 Mart Pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

12. TUR BUGÜN

Seçimin ilk on turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine dün, 3 adayın katıldığı 11. tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 85, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 117 oy aldı. Seçime katılım 320 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 4'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 12. tur oylamayla bugün devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.




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