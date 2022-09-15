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SAMSUN

Yarım asırlık yol problemi çözüldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ilçesindeki yarım asırlık yol problemini çözüme kavuşturdu.

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Haber Merkezi İHA
​Yarım asırlık yol problemi çözüldü
Yarım asırlık sorun çözüldü

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Canik ilçesinde 4 mahalleyi birbirine bağlayan 12 bin 800 metre uzunluğundaki yolu kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Büyükşehir grup yolu çalışması kapsamında Kaleboğazı Mahallesi’nde 2 bin metre, Kaleboğazı mahallesi-Başkonak Mahallesi bağlantı yolunda 2 bin 600 metre, Başkonak Mahallesi-Kızıloğlak Mahallesi bağlantı yolunda 2 bin 800 metre, Kızıloğlak Mahallesi-Demirci Mahallesi bağlantı yolunda da 5 bin 400 metre olmak üzere toplam 12 bin 800 metrelik yolu genişleterek A tipi sathi kaplamayla yeniledi.

“Bu yollar bizi vatandaşımızın kalbine ulaştırıyor”

Yol çalışmalarıyla ilgili değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Biz göreve geldiğimizde ‘yolsuz mahallemiz kalmayacak’ demiştik. Bu hedef doğrultusunda gece-gündüz çalışıyoruz. Ekiplerimiz 7/24 sahada. Yolları tamamlanan vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluk bizim enerjimizi artırıyor. Bu yollar bizi vatandaşımızın kalbine ulaştırıyor” dedi.

“Burası şimdi otoban gibi oldu”

Kaleboğazı Mahalle Muhtarı Ali Karagöl, “Yol problemimizi çözdüğü için Başkan Demir’e çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır çile çekiyorduk. Artık rahata erdik” açıklamasında bulundu.
Sağlık hizmeti için her ay 4 mahalleyi ziyaret eden aile hekimi Feyza Parlak Kabakçıoğlu, “Yol çalışmalarından ötürü Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz. Göreve gelirken yolda çok zorlanıyorduk. Şimdi yol hem daha güvenli hem de daha konforlu“ diye konuştu.
Başkonak Mahalle Muhtarı Davut Şişman ise “Bu yolda çok sorunumuz vardı. Araçlar birbirine yol veremiyordu, araçlar yolda kalıyordu. Allah, başkanımızdan razı olsun” şeklinde konuştu.
Mahalle sakinlerinden Halil Karagöl de “Çok sıkıntımız vardı, bu yolda çok kazalar oluyordu, arabalar sürekli sanayiye gidiyordu. Burası şimdi otoban gibi oldu” ifadelerini kullandı.

Doğa harikası şelaleye ulaşım kolaylaştı
HAYAT
Doğa harikası şelaleye ulaşım kolaylaştı

Milli Tren’de sona doğru: Test için indirildiği raylarda 10 bin kilometre yol yaptı
FOTOĞRAF 17
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2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) fabrikasında yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi.
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Yapılan çalışmalar neticesinde milli kaynaklar kullanılarak üretilen tren setleri, seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ile beklentileri üst düzeyde karşılayacak özellikte tasarlandı.
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Yolcu taşımacılığı yapması için hazırlanan tren setleri son testlerden geçiriliyor. Bu çerçevede hazırlanan ve test aşamaları için raylara inen tren setleri, 10 bin kilometre yol katederek Türkiye’yi yaklaşık 5 kez dolaştı.
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500’ü aşkın fren testi olmak üzere, Avrupa standartlarında uygulanan farklı birçok testi de başarıyla geçen trende çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.
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TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, şimdiye kadar 3 set aracın tamamlandığını ve seri üretimin devam ettiğini ifade ederek son gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.
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“Türkiye’yi 5 defa katettik”
Milli elektrikli trenin yapım aşamalarından söz eden TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, “Bu aracın maksimum işletme hızı 160 kilometre. Bu araçla tam 10 bin kilometre yol yaptık. Yani herhangi bir sorunumuz yok.
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Türkiye’yi 5 defa katettik yani. Zaten aracımız raylarda ama yılsonunda inşallah çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Şuana kadar 3 setimiz tamamlandı ve seri üretimimiz devam ediyor.
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Şimdiye kadar 30’a yakın Milli Tren için gövde ürettik. Yani bu demektir ki 6 dizilik gövde üretimi tamamlandı, hala üretim devam ediyor.
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Milli Trende duraksama yok. Test aşamalarını gerçekleştirdiğimiz trenimiz 160 kilometre hıza toplamda 153 saniyede ulaşıyor.
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Ve standartlar gereği maksimum hızını sıfıra bin metre mesafede düşürebiliyor.
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Trenimizde son testler yapılıyor, 3 aylık süreç içerisinde çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi.
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İşte Milli Tren'den ve yapım aşamasından görüntüler...
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Milli Tren’de sona doğru: Test için indirildiği raylarda 10 bin kilometre yol yaptı
Son testleri için raylara inen Milli Elektrikli Tren seti bu zamana kadar yaklaşık 10 bin kilometre yol katetti. Avrupa standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen yüzlerce testi başarıyla geçen ve maksimum işletme hızı olan 160 kilometre hıza 153 saniyede ulaşabilen tren hakkında Sakarya'da bulunan TÜRASAŞ fabrikasında Bölge Müdürü Erdal Aba, son detayları paylaştı.
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