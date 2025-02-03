Yarıyıl tatili bitti ders başladı

Okullardaki iki haftalık yarıyıl tatili sona erdi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ikinci dönemine bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 9 Eylül 2024'te dersbaşı yaptı. İkinci dönemin ara tatili 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak. Yaz tatili ise 20 Haziran'da başlayacak.

KARTALKAYA FACİASI DERS OLDU

MEB, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında okullarda ikinci dönemin başlamasıyla uygulanmak üzere öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı. Eylem planı kapsamında, uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla okullarda, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.

STRESLE MÜCADELEDE PSİKOLOJİK DANIŞMA

İl ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekipleri, zorlayıcı yaşam olayları sonrası ailelere, çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Öğretmenler için de bakanlıkça hazırlanan "Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programı" kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.







