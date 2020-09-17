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Gündem Yaşlı adamı döven Halil Sezainin avukatından yeni açıklama Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil
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Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatından yeni açıklama: Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Sanat camiasından büyük tepki toplayan olay sonrası şarkıcının avukatından yeni bir açıklama geldi. Sezai'nin olaydan dolayı çok pişman ve mahcup olduğunu belirten avukat Ahmet Gürel, medyaya servis edilen görüntülerin de kesilip biçilerek manipülatif şekilde oynandığını iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halil Sezai'nin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler büyük tepki topladı.
Halil Sezai'nin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler büyük tepki topladı.

Şarkıcı Halil Sezai'nin, İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladığı görüntüler büyük ses getirdi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Sezai, özür diledi. Ünlü şarkıcı, avukatı aracılığıyla yeni bir açıklama daha yaparak darbettiği kişi hakkında iddialarda bulundu.

"Konuşmama kararı aldı"

Avukat Ahmet Gürel, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle müvekkilimizin, dün sabah saatlerinde yaşanan talihsiz olayın merkezinde yer aldığı için son derece üzgün ve pişman olduğunun bilinmesini isteriz. Şiddetin ne fiziksel ne de psikolojik hiçbir türü kabul edilemeyeceği gibi, hiçbir makul gerekçesi de olamaz. Müvekkilimiz, kamuoyuna karşı olan mahcubiyeti ve şiddetin hiçbir makul açıklaması ve gerekçesi olamayacağına dair inancı sebebi ile konuşmama kararı almıştır."

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"Görüntülerle oynama yapıldı"

"Müvekkilimiz kararına sadık kalacağını beyanla; yalnızca, üzüntü ve pişmanlığını dile getirmek, kamuoyundan özür dilemek ve yaşanan talihsiz olayın esasında medyaya servis edildiği gibi gerçekleşmediğini beyan etmek istemiştir. Olayla ilgili şahısların, olaya ilişkin görüntüleri ellerinde bulundurmalarının avantajı ile bilinçli ve manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynayarak (kesip-düzenleyerek) yaşananları farklı şekilde lanse etmeye çalıştığının, bu amaçla görüntülerin medyaya bu şekilde servis edildiğinin bilinmesini isteriz."

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Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
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Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


"Halil Sezai'nin annesine küfür etti"

"Bu şekilde medyaya servis edilen görüntülerde ilgili şahsın küfürleri, tehditleri ve müvekkile uyguladığı şiddete ilişkin kısımların kesildiğine dikkat çekmek isteriz. İlgili şahıs daha önce de sarhoş bir şekilde müvekkilin yaşlı annesine ağza alınmayacak küfürler ve tehditler savurmuştur. Olayın esasen nasıl geliştiği yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır ancak kısaca kamuoyunu bilgilendirmek gerekir ise; talihsiz olay müvekkilimizin yönetmeni Murat Aytaç Ağırlar'ın bahçesinde gerçekleşmiştir, ilgili şahıslar da Murat Aytaç Ağırları'ın komşusudur."

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"İş yapmasına engel oldular"

"İlgili şahıslar, Murat Aytaç Ağırlar ile süregelen şahsi problemleri sebebi ile uzun süredir Murat Aytaç Ağırlar ile yapmaya çalıştıkları projenin çekimleri sırasında her seferinde yüksek ses ile kayıt/müzik açarak elinde içki şişeleriyle yönetmene ve müvekkilin annesine küfürler savurmak suretiyle defalarca rahatsız etmiş; projenin çekimine ve işlerini yapmalarına engel olmuşlardır."

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"Orta yol bulmak için konuşmak istedi"

"Müvekkilimiz ve yönetmeni ilgili şahısları bu hususta defaatle uyarmasına rağmen ilgili şahısların tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı gibi aksine tacizleri artarak devam etmiştir. Müvekkil ve Murat Aytaç Ağırlar işlerinin daha fazla sekteye uğramaması adına yeni bir adres arayışı içine girmiştir. Arkadaşları tarafından önerilen başka bir kiralık yeri görmeden önce; ilgili şahıslar ile eskiden kaynaklanan samimiyetine güvenerek orta bir yol bulunabilir ise yeni bir yer kiralamalarına gerek kalmayacağı düşüncesi ile son kez ilgili şahıslarla konuşmak istemiştir."

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"Eşkıya gibi arabanın önünü kestiler"

"Bu amaçla ilgili şahıslarla görüşmeye giden müvekkilimiz, ilgili şahısların sinkaflı hakaret ve tehditleri ile karşılaşmıştır. Bunun üzerine taraflar arasında arbede yaşanmıştır. Arbedenin akabinde müvekkilimiz ve arkadaşları araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışmış ancak birkaç sokak ötede ilgili şahıslar, deyim yerinde ise eşkıya gibi arabanın önünü keserek sinkaflı hakaret ve silahla tehditlerde bulunmuşlardır."

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