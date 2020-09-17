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Gündem Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezaiye Sıladan sert tepki Yazıklar olsun
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Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye Sıla'dan sert tepki: Yazıklar olsun

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Sanat camiasından Sezai'ye tepki üstüne tepki yağıyor. Son olarak sanatçı ve söz yazarı Sıla da Sezai'ye ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sıla, "Yazıklar olsun Halil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sıla Gençoğlu
Sıla Gençoğlu

Şarkıcı Halil Sezai'nin, İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai gözaltına alındı. Ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı. Olayın ardından sanat dünyasından Sezai'ye tepki üstüne tepki yağdı.

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Yakın arkadaşlardı

Son olarak ünlü şarkıcı ve besteci Sıla, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Yazıklar olsun Halil" ifadelerini kullandı. İkilinin yakın arkadaş olduğu, çok sayıda projede birlikte yer aldıkları biliniyor.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


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