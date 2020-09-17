Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye Sıla'dan sert tepki: Yazıklar olsun

Şarkıcı Halil Sezai'nin, İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai gözaltına alındı. Ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı. Olayın ardından sanat dünyasından Sezai'ye tepki üstüne tepki yağdı.
Yakın arkadaşlardı
Son olarak ünlü şarkıcı ve besteci Sıla, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Yazıklar olsun Halil" ifadelerini kullandı. İkilinin yakın arkadaş olduğu, çok sayıda projede birlikte yer aldıkları biliniyor.
Sana yazıklar olsun. #halilsezai
Sana yazıklar olsun. #halilsezai— Sıla Gençoğlu (@silagencoglu) September 16, 2020