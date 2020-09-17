Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye Sıla'dan sert tepki: Yazıklar olsun Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Sanat camiasından Sezai'ye tepki üstüne tepki yağıyor. Son olarak sanatçı ve söz yazarı Sıla da Sezai'ye ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sıla, "Yazıklar olsun Halil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 17 Eylül 2020, 10:10 Son Güncelleme: 17 Eylül 2020, 10:27 Yeni Şafak