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Gündem Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezaiye ünlü şarkıcı Sinan Akçıldan sert tepki Ayyaşlık var, örf adet yok
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Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan sert tepki: Ayyaşlık var, örf adet yok

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Yaşlı adamın şikayeti üzerine gözaltına alınan Sezai, kısa sürede serbest bırakıldı. Büyük tepki toplayan olay sonrası sanat dünyasından ilk eleştiri besteci ve müzisyen Sinan Akıl'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akçıl, "Ayyaşlık var, yaşlılara el kaldırma var, örf yok, adet yok. Gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o güç karşısına çıksam? Yazık sana. Acınacak haldesin” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şarkıcı Sinan Akçıl
Şarkıcı Sinan Akçıl

Şarkıcı Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladı. Hüseyin Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai gözaltına alındı. Ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı. Gündeme oturan olayın ardından sanat dünyasından ilk tepki besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi.

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Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


"Acınacak haldesin"

İnstagram hesabından bir Hikaye paylaşan Akçıl, Halil Sezai'yi sert bir dille eleştirerek, "Ayyaşlık var, yaşlılara el kaldırma var, örf yok, adet yok. Gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o güç karşısına çıksam? Yazık sana. Acınacak haldesin” ifadelerini kullandı. Sinan Akçıl paylaşımını “Yazık” açıklamasını ekleyerek yayınladı.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
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Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Ne olmuştu?

Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

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