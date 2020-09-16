Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan sert tepki: Ayyaşlık var, örf adet yok

Şarkıcı Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladı. Hüseyin Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai gözaltına alındı. Ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı. Gündeme oturan olayın ardından sanat dünyasından ilk tepki besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi.
"Acınacak haldesin"
İnstagram hesabından bir Hikaye paylaşan Akçıl, Halil Sezai'yi sert bir dille eleştirerek, "Ayyaşlık var, yaşlılara el kaldırma var, örf yok, adet yok. Gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o güç karşısına çıksam? Yazık sana. Acınacak haldesin” ifadelerini kullandı. Sinan Akçıl paylaşımını “Yazık” açıklamasını ekleyerek yayınladı.
Ne olmuştu?
Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.