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Yaşlılarımız bize rehberdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen “Yaşlı Refahı İçin Yaşlı Hakları Konferansı”na katıldı. Yaşlıların tecrübeleriyle rehberlik yaptığını vurgulayan Erdoğan, “Aile büyüklerinin olmadığı bir evde çocuklarımız bu bilgelikten mahrum kalır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen “Yaşlı Refahı İçin Yaşlı Hakları Konferansı”na katıldı.
Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen “Yaşlı Refahı İçin Yaşlı Hakları Konferansı”na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen Yaşlı Refahı İçin Yaşlı Hakları Konferansı’nda konuştu. Modern dünyaya yön veren kapitalist anlayışın, geniş aileyi küçülterek insanı yalnızlığa hapsettiğini ifade eden Emine Erdoğan, yaşlanmanın, güçten düşmekle özdeşleştirildiğini belirtti. Emine Erdoğan, “Oysa bizim kültürümüzde yaşlanmak, başlanmaktır. Bilgelikle eşdeğerdir. Bu nedenle yaşlıların elini öper, başımıza koyarız. Çünkü onlar hürmet makamıdır” diye konuştu.

GÖZÜMÜZÜN NURUDUR

Yaşlıların tecrübeleriyle rehberlik yaptığını vurgulayan Emine Erdoğan, “Yaşlıları hayatımızdan çıkarırken zengin tecrübelerini de kendimizden uzaklaştırmış oluruz. Ne yazık ki kaybeden biz değil aynı zamanda çocuklarımızdır. Aile büyüklerinin olmadığı bir evde çocuklar da bu bilgelikten mahrum kalırlar. Oysa yaşlılarla yaşayan çocuklarda aidiyet duygusu gelişir. Köklü bir çınarın meyvesi olduklarını hissederler. Bundan daha büyük bir zenginlik olabilir mi?” değerlendirmesini yaptı. Çocuklar ve gençler gibi ak saçlı ihtiyarlara da hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti: “Nasıl ki çocuklarımız gözbebeğimizdir, yaşlılarımız da gözümüzün nurudur. Onlara gereken değeri vermek, bizi insan kılar. Kendi yaşlılarını ilgisizliğe terk eden fakat hayır faaliyeti adı altında koşuşturan insanlar görürüz. Oysa her şey evimizde başlar. Kendi yaşlımızı, engellimizi mutlu etmeden huzur getiremeyiz”

GİDEREK YAŞLANIYORUZ

Türkiye’deki nüfus araştırmalarına işaret eden Emine Erdoğan, Türkiye’nin gittikçe yaşlanan bir ülke olduğunu, doğurganlık oranının azaldığını, yaşam süresinin uzamasıyla yaşlı nüfusun arttığını söyledi. Emine Erdoğan, dünya ortalamasının da benzeri bir tabloyu gösterdiğini bildirdi. Dünya çapında 65 yaş üstü insan sayısının 2050’ye kadar şimdiki sayının neredeyse iki katına çıkmasının beklendiğini anlatan Emine Erdoğan, bu nedenle sosyal politikaların bu gerçeğe göre planlanması gerektiğine dikkati çekti.

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  • Gençlik bu sempozyumda
  • Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği “Türkiye’nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu” yarın başlıyor. Yeni Şafak Gazetesi ve TVNET’in medya sponsorluğundaki sempozyumun açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar yapacak. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek sempozyum cuma günü sona erecek.
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