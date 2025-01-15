Yatırımda Türkiye birincisi büyükşehir: Kayseri

Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi, 2023 Yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları açıklandı. Bütçesinde toplam harcamasından, yüzde 63,42’lik oranı yatırıma ayırarak, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Eskişehir gibi büyükşehirleri geride bırakan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir arasında yatırım lideri oldu.





‘İnsan’ ve ‘sağlık’ odaklı projelerin yanı sıra, yenilikçi, adil, ortak akılla, uyum kültürü içerisinde Kayseri halkını kucaklayan anlayış ile yatırımlarına devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak 3’üncü kez birinci oldu.





Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin 30 büyükşehir arasında yatırım lideri olmanın gururunu taşıyan Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, hem vizyoner yönetimiyle hem de bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran kurum olarak örnek teşkil etmeye devam ediyor” dedi.

SADECE 1 YILDA YAPILAN YATIRIMLAR KENTE DEĞER KATTI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında Rüzgar Enerji Santrali’nden Güneş Enerji Santrali’ne, altyapıdan sosyal hizmetlere, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda şehre değer katan proje ve yatırımlara imza attı. Yıl boyunca açılışlarla, temeller atma törenleriyle yeni yatırımlar hayat bulurken ve Kayseri, akıllı şehir projeleriyle dijitalleşirken ulaşım altyapısında, turizmde, çevre dostu projelerde ve sosyal yaşamda da önemli adımlar attı.





Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında yerel kalkınmanın yanı sıra küresel düzeyde de adından söz ettirmeyi başardı. Büyükşehir Belediyesi, altyapıdan kültüre, sağlıktan eğitime kadar birçok alanda projelere imza atarak şehri daha yaşanabilir ve geleceğe hazır bir hale getirdi. Büyükşehir’in yeni yaşam alanları, yeşil projeler, sanayi ve turizm yatırımlarıyla Kayseri, büyümeye ve gelişmeye devam etti.





Bu kapsamda, 10 Ocak 2024’te, Türkiye’de eşi ve benzeri olmayan Saffet Arslan Hospis Merkezi’nin tanıtımı gerçekleştirildi. 31 Ocak’ta, Büyükşehir Belediyesi akıllı şehircilik alanında önemli bir adım attı. Yeni Dijital Kent Rehberi güncellenerek, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir dijital platform daha hayata geçirildi.

YENİ TERMİNAL BİNASI 2024 YILINA DAMGA VURDU

4 Şubat’ta Başkan Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı’nın yeni terminal binasında ilk yolcuları karşılarken, 13 Şubat’ta, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Havuz Kompleksi’nin açılışı yapıldı. 15 Şubat’ta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından Karpuzsekisi Mahallesi’nde 18 milyon TL yatırım ile kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) devreye alındı. 17 Şubat’ta sosyal yaşamı desteklemek amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşlara yönelik bir sosyal alan olan Emekliler Kafeteryası’nı açtı. Şehirdeki en büyük yeşil alan projelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde, 22 Şubat’ta Köpek Eğitim Parkuru da hayata geçirildi.

YENİ YOL AÇILIŞI TOGG İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

8 Mart’ta, amatör spor kulüplerine yönelik malzeme dağıtım töreni düzenlendi. 11 Mart’ta, Kayseri Erciyes’te düzenlenen Snowcross Dünya Şampiyonası, Kayseri’nin uluslararası spor arenasındaki gücünü bir kez daha gösterdi. 10 Mart’ta, Akkışla İlkokulu’nun temel atma törenine katılan Başkan Büyükkılıç, eğitim yatırımlarının şehre değer kattığını vurguladı. Ayrıca, 17 Mart’ta, emeklilere yönelik ikinci bir sosyal alan olarak, Belsin’de Emekliler Kafeteryası hizmete açıldı. 20 Mart’ta, Türkiye’nin en büyük elektrikli araç şarj istasyonu ağı olan 35 milyon TL’lik K-Şarj’ın Kayseri’de açılışı yapıldı. 24 Mart’ta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki 13’üncü kütüphanesini Yakut Mahallesi’nde açtı. Başkan Büyükkılıç, 29 Mart’ta, şehrin kuzeyini güneyine bağlayan Yakut Mahallesi’ndeki 150 milyon TL’lik yeni yolu açtı. Bu yolun açılışı, yerli otomobil TOGG ile gerçekleştirildi.





20 Nisan’da, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği büyük ilgi gördü.





TARIM VE HAYVANCILIK YATIRIMLARI HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİ

18 Nisan’da, 16 ilçedeki çiftçilere 18 milyon TL değerinde 300 ton nohut tohumu dağıtımı yapıldı. 1 Mayıs’ta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentin 7 farklı bölgesinde emekli vatandaşlara yönelik sunduğu 22 bin 647 başvurunun yapıldığı toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesinin yeni sakinleri, noter huzurunda çekilen kuralar ile belli oldu. 7 Mayıs’ta, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hobim Arıcılık Projesi kapsamında 500 üreticiye 1000 arılı kovan dağıtımını gerçekleştirdi. Proje için yapılan kura töreninde, 984 üreticiye her birine iki adet arılı kovan verilmesi kararlaştırıldı. 9 Mayıs’ta, Kayseri'nin turizm alanındaki önemli değerlerinden Kapuzbaşı Şelaleleri'ne yönelik bir dizi iyileştirme çalışması yapıldı. Göksu Şelalesi’ndeki Sallanan Asma Köprü’nün de açılışı yapıldı. 14 Mayıs’ta Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde düzenlenen Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı, iş arayanlar ve işverenleri buluşturdu. 18 Mayıs’ta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde açılışı yapılan Büyükşehir Sanat Galerisi, şehri kültür ve sanat alanında da daha fazla tanınan bir merkez haline getirdi. 23 Mayıs’ta, Pınarbaşı Terminal ve Ticaret Binası Projesi’nin temel atma töreni yapıldı. 23 Mayıs’ta, Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokolle, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim alacağı simülasyon merkezi için çalışmalar yapıldı.





11 Haziran’da Deprem Master Planı Çalışmaları kapsamında mikrobölgeleme ile şehrin zemininin adeta röntgeninin çekildiği çalışmaları yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, hassasiyetle yapılan çalışmanın son derece önemli olduğuna işaret etti.





19 Temmuz’da, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Necmettin Erbakan Bulvarı'nın 2. etabının tamamlandığını ve bulvarın hizmete açıldığını duyurdu. 21 Temmuz’da, Büyükşehir Belediyesi, Yemliha'da Yamula Patlıcanı üreticileri için yeni satış yerlerini hazır hale getirdi. 26 Temmuz’da, Bayramhacı Mahallesi’nde 30 milyon TL'lik içme suyu yatırımının tamamlandığı açıklandı. 29 Temmuz’da, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesi, Erkilet, Kemer, Emmiler ve Taşhan mahallelerinin yanı sıra toplamda 10 mahalleyi ilgilendiren 50 milyon TL'lik yol yapımını tamamladı.





YÜKSEK HIZLI TREN HATTI İNŞASI YÜKSELİYOR

1 Ağustos’ta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin İncesu ilçesinde yapımını gerçekleştirdiği Mini Terminal, Yufka Üretim Tesisleri ve Yöresel Ürünler Evi hizmet vermeye başladı. 9 Ağustos’ta, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Sahabiye Mahallesi’nde yapılacak Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzaladı. 15 Ağustos’ta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nu baştan sona yenileyerek, yeni sezon için hazır hale getirdi. 23 Ağustos’ta, Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın şantiyesini inceledi. 23 Ağustos’ta, Başkan Büyükkılıç, 50 yılın ardından altyapısı tamamen yenilenen Argıncık Toptancılar Sitesi’ni inceledi.

ERCİYES YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ’NİN TANITIMI YAPILDI

13 Eylül’de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki kadın üreticilere 10 bin ferik tavuk dağıtımı gerçekleştirdi. 18 Eylül’de, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımlarıyla Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin tanıtımı yapıldı. 21 Eylül’de, Kayseri’de Türkiye’nin en modern alzheimer merkezi olacak Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nin temeli atıldı. 22 Eylül’de, Kayseri'de 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu büyük bir coşku ile koşuldu. 25 Eylül’de, Kayseri Kent Konseyi yeniden faaliyete geçirildi.





2 Ekim’de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ‘Tesisat Sizden, Kombi Bizden’ projesinin ikinci etabına devam etti. 3 Ekim’de, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Poliklinik Girişi Açılış Töreni düzenlendi. 4 Ekim’de, Kayseri Gastronomi Günleri gerçekleştirildi, 1 ton sucuk döner dağıtıldı. 9 Ekim’de, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Hürmetçi Sazlığı'nda doğa turizmi alanında çalışmalar başlatıldı. 11 Ekim’de, 7. Kayseri Kitap Fuarı açıldı. Fuar, 1 milyon 85 bin 21 ziyaretçi ile kendi rekorunu bir kez daha kırdı. 15 Ekim’de, Kayseri, Avrupa Spor Şehirleri arasında “Yılın En İyi Spor Şehri” seçilerek, Altın Bayrak kazandı. 25 Ekim’de, 6. Kayseri Bilim Şenliği düzenlenirken, 29 Ekim’de, İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde Cumhuriyet Bayramı’na özel Öğretmen Umran Şefik İlkokulu ve Ortaokulu Açılış Töreni gerçekleştirildi.





16 İLÇE DOĞAL GAZ İLE BULUŞTU

6 Kasım’da, Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu'na (ICAR) üye oldu. 18 Kasım’da, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde Doğal Gaz Verme Töreni düzenlenirken, 16 ilçeye doğal gaz hizmeti sunulmaya başlandı. 20 Kasım’da, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 500 milyon TL yatırım ile 58 yeni iş makinesi alımını gerçekleştirdi. 23 Kasım’da, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği’nden "Süreklilik Ödülü" aldı. 25 Kasım’da, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ERÜ Tıp Fakültesi’nin yeni acil binasına 5 milyon TL yatırım yaptı. 27 Kasım’da son dönemde adından sıkça söz ettiren Soğanlı Vadisi ve Erdemli Vadisi, Kapadokya Alanı’na dâhil edildi.





1 Aralık’ta, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin Toplu Ulaşımda İlk Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projesi’nin ilk türbin kanatlarını yerinde inceledi. 3 Aralık’ta Nalçik Bulvarı ile Kadir Has Bulvarı’nı bağlayan Melikgazi ilçesinde bulunan Malazgirt Bulvarı’ndaki 5,2 kilometrelik kısımda 20 milyon 360 bin TL maliyetli asfalt yenileme çalışması yapılarak, yol trafiğe açıldı.





KAYSERİ, YATIRIMA EN ÇOK KAYNAK AYIRAN BELEDİYE OLARAK LİDER OLDU

19 Aralık’ta Büyükşehir’in 170 Milyon TL'lik yeni sosyal yaşam merkezi İldem’de kapılarını açtı. 23 Aralık’ta Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri Turizm Master Planı Arama Konferansı, kentin turizmdeki geleceğini şekillendirmek için önemli bir adım oldu. 25 Aralık’ta yüzde 63,42 oranla toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak 30 büyükşehir arasında Türkiye’de ilk sırada yer aldığı açıklandı. 26 Aralık’ta Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi projesi, 1 milyon 237 bin metrekare alanda 5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilmesi için sıcak suya ulaşılarak, ilk adım atıldı.



