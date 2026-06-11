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Yaya önceliğini ihlal eden 240 sürücüye 1,3 milyon TL ceza

Yaya önceliğini ihlal eden 240 sürücüye 1,3 milyon TL ceza

09:3111/06/2026, Perşembe
IHA
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Yaya güvenliği için denetim
Yaya güvenliği için denetim

Gaziantep’te yaya geçidinde yayalara öncelik vermediği belirlenen 240 sürücüye 1 milyon 358 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin artırılması ve yayaların can güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde denetimler yaptı. Son bir ay içerisinde yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkı vermediği tespit edilen 240 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 358 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.

Araçların yayaları geçiş hakkı vermediği anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.



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