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RİZE

Yayla sakinleri çöpten şikayetçi

Fotoğraf çektirdiklerinde bulutların içerisinde sallanır gibi görüldüğü için salıncakları turistler tarafından rağbet gören Gito yaylası sakinleri ziyaretçilerin ortada bıraktığı çöplerden şikayetçi. Yöre halkı, turistlerin yaylayı ziyaret etmesinden mutlu olduklarını, fakat bıraktıkları çöpten zaman zaman hayvanlarının telef olduğunu belirtiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gito yaylası sakinleri turistlerin arkalarında bıraktığı çöplerden dolayı zorluk yaşıyor.
Gito yaylası sakinleri turistlerin arkalarında bıraktığı çöplerden dolayı zorluk yaşıyor.

Son yıllarda büyük bir ilgi gören Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 70 rakımdaki Gito yaylası turistleri ağırlamaya devam ediyor. Çamlıhemşin’den çıktıktan sonra sırasıyla Şenyuva, Zilkale ve 18 kilometre sonrasında Gito yaylası geliyor. Yöre halkının kendi imkanları ile yaptıkları salıncaklar yamaçlarda olduğu için herkesin ilgisini görüyor. Turistler fotoğraf çektirdiklerinde bulutların içerisinde sallanır gibi görüldüğü için salıncaklar rağbet görüyor. Salıncakla fotoğraf çektiren turistler sonrasında Gitolu tulum ustalarının ezgileriyle neşe buluyor. Karadeniz’e karşı ilgi her geçen gün arttığından artık tulum ustalarının çaldığı şarkılar Rize’ye ilk kez gelen turistlere bile yabancı gelmiyor.

YAYLA 300 YILLIK ATA MİRASI

Yazın başlamasıyla hayvanlarını yaylaya çıkarttıklarını ve sonbahar ayında tekrar indiklerini dile getiren Hakan Korkmaz isimli vatandaş, turistlerin yaylayı ziyaret etmesinin kendilerini mutlu ettiklerini fakat bıraktıkları çöpten şikayetçi olduklarını dile getirdi. 300 yıllık ata mirasına sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade eden Korkmaz “Yaylamız 300 senelik yayla. Dedelerimizden kalma. Biz de yaylamızı devam ettirmeye uğraşıyoruz. Yaz başında hayvanlarımızı getiriyoruz, son baharda geriye dönüyoruz. Yaylamız on numara, turistler geliyorlar sağ olsunlar. Güzel bir şekilde karşılamak için uğraşıyoruz. Turistler bizim için hiçbir sorun teşkil etmiyor. Sadece çöp bırakmalarından şikayetçiyiz. Yukarıda sırtta çadır kuruyorlar, onlar gittikten sonra biz orada çöp topluyoruz” dedi.

İLK KEZ GELDİLER HAYRAN KALDILAR

İlk kez geldiği Gito yaylasının güzelliği karşısında büyülendiğini dile getiren İsmet Karabulut isimli vatandaş ise “Gito yaylasını çok beğendim, ilk kez geldim buraya. Birbirinden farklı evler var. Turistlerin bölgeye zarar verdiğini duydum. Gelip kamp yapıyor, şişelerini bırakıyorlarmış. Hayvanlar da ot yerken camlar ağızlarını kesiyor. Gerek yok böyle şeylere, çevreyi temiz tutmak gerekir” ifadelerini kullandı.

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Yayla yollarından dolayı endişe içerisinde Gito yaylasına çıktığını fakat yaylayı gördüğünde çok mutlu olduğunu dile getiren Şenay Mahmut Çepoğlu “Çok beğendim, çıkarken biraz rampalardan yokuşlardan korktum ama böyle bir güzelliği göreceğimi bilmiyordum. Herkese tavsiye ediyorum gelip görsünler” diye konuştu.

  • Çöpler ineklerin ölümüne neden oluyor
  • Geçtiğimiz yıl hayvanlarından bir tanesinin turistlerin bıraktığı çöpler nedeniyle öldüğünü, bu nedenle bölgede kamp yapılmasını istemediğini dile getiren Maksude Cihan “Turistlerimizden çok memnunum, ama kamp kurmalarını istemiyorum. Çünkü çöplerini ortada bırakıyorlar. Sığırlarımız çöp yiye yiye bir hal oldu. İçiyorlar şişelerini sallıyorlar, her yer çöp. Benim hayvanlarım hep çöp yediler, cam yediler, bir hayvanım çöp yemekten öldü” ifadelerini kullandı.

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