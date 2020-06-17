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ESKİŞEHİR

Yaz meyvelerinde fiyat düşüşte

Havaların ısınması ve mevsimine girilmesi ile birlikte sezonu başlayan yaz meyvelerin fiyatında da düşüş yaşanıyor. Eskişehir kapalı pazardaki manav tezgâhında çalışan Şükriye Kubaş, “Meyvelerin fiyatı geçen haftalardan çok düştü. Bu düşüz bazı meyvelerde devam edebilir. Bazı manavlarda fiyatlar yüksek olsa da ama bizim gibi pazarlarda yaz meyve fiyatları hayli uygun" dedi.

Haber Merkezi İHA
Fiyatlar pazar tezgâhlarına yansırken, vatandaşların da yüzünü güldürüyor.
Fiyatlar pazar tezgâhlarına yansırken, vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

Yaz mevsimin önemli meyveleri arasında olan dut, karpuz ve kiraz gibi bazı meyvelerin fiyatı son haftalarda hayli düştü. Fiyatlar pazar tezgâhlarına yansırken, vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

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Fiyatlar pazar tezgâhlarına yansırken, vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

Geçen haftalarda kilosu 5 lira olan karpuz şimdilerde 1 buçuk ile 2 liraya düştü. Kiraz ve dut meyvelerin fiyatı ise geçen haftalarda 15-16 lira iken şimdi 10 lira civarında bulunur.

Fiyatlar pazar tezgâhlarına yansırken, vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

Eskişehir kapalı pazardaki manav tezgâhında çalışan Şükriye Kubaş, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Meyvelerin fiyatı geçen haftalardan çok düştü. Bu düşüz bazı meyvelerde devam edebilir. Bazı manavlarda fiyatlar yüksek olsa da ama bizim gibi pazarlarda yaz meyve fiyatları hayli uygun. Meyveler özlenen tatlarına da kavuştu.”

Fiyatlar pazar tezgâhlarına yansırken, vatandaşların da yüzünü güldürüyor.
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