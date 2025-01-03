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Yazarımız Gürlek'e TYB'den ödül

Yazarımız Gürlek'e TYB'den ödül

04:003/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Dursun Gürlek
Dursun Gürlek

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'ni kazanan isim ve eserleri açıkladı. Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Dursun Gürlek, Basın/Fikir alanında ödüle layık görüldü. Hikaye dalında "Akrebin Kışı" kitabıyla Emine Altınkaya, şiir dalında "Yakın Ayak ve Yalvarırcasına" eseriyle Enes Talha Tüfekçi, roman dalında "Kül Ormanı" eseriyle Güzide Ertürk, deneme dalında "İçine Açan İnsan" eseriyle Zeynep Merdan'a ödül verildi. Habercilik Özel Ödülü'ne ise "Kanıt" isimli kitabıyla Anadolu Ajansı layık görüldü. TV Programı dalında "Gönül Dağı Yolculuğu" ve TV Belgesel dalında "Anadolu İnsanı" belgeseliyle TRT, Kamu Yayıncılık alanında ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi ödül almaya hak kazandı. TYB Vefa Ödülü'ne Bekir Sıddık Sosyal, Üstün Hizmet Ödülü dalında ise ise Prof. Dr. İsmail Erünsal, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı ile Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ödüllendirildi.


#Dursun Gürlek
#TYB
#ödül

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