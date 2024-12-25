Kelebeklerin Çığlığı birçok ödül aldı

Asiltürk, "Kelebeklerin Çığlığı"nda Tolstoy'dan, Sait Faik'ten, Orhan Pamuk'tan ve kendisinin yayınlanmamış hikaye kitabından esintiler, alıntılar bulunduğunu söyledi. New York, Antakya Film Festivali ve Golden Horn’da ödüllendirilen film, Londra Sanat Filmleri Festivali’nde de finale kaldı. Başka bir sinema türü yapmak istediğini belirten Asiltürk, "Romanesk sinema türü yapmak istiyorum. İçinde şiirselliğin ve büyülü gerçekçiliğin olduğu bir tür" dedi.