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Kelebeklerin Çığlığı birçok ödül aldı

Kelebeklerin Çığlığı birçok ödül aldı

04:0025/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cengis Temuçin Asiltürk
Cengis Temuçin Asiltürk

"Kelebeklerin Çığlığı", "Albatrosun Yolculuğu" ve "Büyülü Gerçekler" filmlerine imza atan senarist ve yönetmen yazar Cengis Temuçin Asiltürk, erken yaşlarda ilgi duyduğu sinemadaki çalışmalarını ve son filmini anlattı.

Asiltürk, "Kelebeklerin Çığlığı"nda Tolstoy'dan, Sait Faik'ten, Orhan Pamuk'tan ve kendisinin yayınlanmamış hikaye kitabından esintiler, alıntılar bulunduğunu söyledi. New York, Antakya Film Festivali ve Golden Horn’da ödüllendirilen film, Londra Sanat Filmleri Festivali’nde de finale kaldı. Başka bir sinema türü yapmak istediğini belirten Asiltürk, "Romanesk sinema türü yapmak istiyorum. İçinde şiirselliğin ve büyülü gerçekçiliğin olduğu bir tür" dedi.



#aktüel
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