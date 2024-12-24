Devrimin ilk konseri Halep’ten sonra İdlip’de

Muhalif grupların ülke idaresini ele aldığı Suriye›de hayat normale dönerken halk, kutlamalarını sürdürüyor. İdlib'de Syria Relief’in organize ettiği ve Suriyeli ünlü sanatçı Yahya Havva’nın sahne aldığı konser, büyük ilgi gördü. Ellerinde Suriye devrimi bayrağı taşıyan binlerce kişinin katıldığı konserde, "devrim" ve "direniş" marşları söylendi. Olaysız sona eren konser, renkli görüntülere sahne oldu. Dün de Halep'te Syria Relief’in organizasyonuyla düzenlenen konserde Yahya Havva sahne almıştı. Yaklaşık 4 saat süren konserde, binlerce kişi doyasıya eğlenmişti.