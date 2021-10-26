Yediği kek nefes borusunu tıkadı

Muhammed Abdullah, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Abdullah’ın kek yerken soluk borusu tıkandı.

Çocuklarının nefessiz kaldığını ve çırpındığını gören ailesi ve yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede dört gün boyunca yaşam savaşı veren 4 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Abdullah, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 yaşındaki Muhammed Abdullah.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden talihsiz çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Gaziantep’in Karkamış ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.