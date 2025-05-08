Yer Sivas: Yıldırım isabet eden doğal gaz boru hattında yangın çıktı

"Yangın 2 metrekarelik alanda devam etmektedir. Yangın BOTAŞ yetkilileri, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak takip edilmektedir. BOTAŞ yetkilileri tarafından boru içinde bulunan gazın tükenmesi sonrasında onarıma başlanacaktır. Söz konusu yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olması sebebiyle bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmemektedir."