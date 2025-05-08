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Yer Sivas: Yıldırım isabet eden doğal gaz boru hattında yangın çıktı

Yer Sivas: Yıldırım isabet eden doğal gaz boru hattında yangın çıktı

14:488/05/2025, четверг
AA
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Ağacabel Yaylası yakınlarında dün gece saatlerinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım isabet etti.
Ağacabel Yaylası yakınlarında dün gece saatlerinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım isabet etti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına müdahale edildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Koyulhisar ilçesi Ağacabel Yaylası yakınlarında dün gece saatlerinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım isabet ettiği bildirildi.

Ardından boru hattı üzerinde yangın çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Yangın 2 metrekarelik alanda devam etmektedir. Yangın BOTAŞ yetkilileri, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak takip edilmektedir. BOTAŞ yetkilileri tarafından boru içinde bulunan gazın tükenmesi sonrasında onarıma başlanacaktır. Söz konusu yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olması sebebiyle bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmemektedir."
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