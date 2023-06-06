Yıldırım’da yeşil atılım

Yıldırım Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte ilçedeki park ve bahçelerde yürüttüğü bakım tamirat, tadilat çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yıldırım Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlardaki, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına hız verdi. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan parkları mevsimlik çiçeklerle renklendirilip canlandırılırken diğer taraftan da çapa, çim biçme, sulama gibi bakım çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Ayrıca parklarda yıpranan bozulan, oyun ve spor aletleri tamir ediliyor.