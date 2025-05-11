Yılın ilk 4 ayında ışık ihlali yapan 369 bin 457 sürücüye ceza kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Bu yılın ilk 4 ayında trafik ekiplerince, ışık ihlali ile ilgili 369 bin 457 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, "2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız kırmızı ışık ihlali nedeniyle hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 149 bin 311, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 818, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 498 bin 666 sürücüye işlem yapıldı.Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın."