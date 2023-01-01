Gündem Yılın ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Camiinde kıldırdı
İSTANBUL

Yılın ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Camii’nde kıldırdı

2023 yılının ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kıldırdı. Binlerce kişinin akın ettiği Ayasofya Camii’nin bahçesinde uzun kuyruklar oluştu.

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Haber Merkezi İHA
Yılın ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Camii’nde kıldırdı
Foto: Arşiv

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni yılın ilk sabah namazını Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kıldırdı. Sabah namazı için binlerce vatandaş Ayasofya’yı Kebir Camisi’ni akın etti. Sabahın erken saatinde artmaya başlayan Ayasofya’yı Kebir Camisi’ndeki kalabalık, sabah namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Ayasofya’yı Kebir Camisi’ne gelen vatandaşlar içeriye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

“Ayasofya’nın açılmasından çok mutluyuz”

Ayasofya Camii’nin açılmasından Allah razı olsun diyen Orhan Çelebi , “Sebep olanlardan Allah razı olsun. Ayasofya’nın açılmasından çok mutluyuz. Burada sabah namazı kılmaktan. Aşırı kalabalık. Ayrı bir Duygu. Ayrı bir güzellik. Ayrı bir maneviyat inşallah. İnşallah namazı kılmayı ümit ediyoruz. Baya yoğun. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“80 kilometre uzaktan geliyoruz”

Sabah namazını Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kılmak için 80 kilometre yol gelen vatandaş, “Çok çok güzel bir duygu. Hadımköy’den geliyoruz. 80 kilometre uzaktan geliyoruz” dedi.

“Söylenecek her şeyi kalabalık söylüyor”

Sabah namazını Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kılmak için gelen Bedrettin Ezber, “Allah izin verirse öyle bir niyetimiz vardı geç kaldık. Maşallahı var. Söyleyecek bir şey yok artık. Söylenecek her şeyi kalabalık söylüyor. Allah herkesten razı olsun” söyledi.

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