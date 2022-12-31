Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz LGBT savunuculuğuna soyundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı "İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada muhalefete LGBT üzerinden yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstismar vakası üzerinden içlerindeki kin ve nefreti kusanları gördük. LGBT denilen marjinal akımlara alet edilen çocuklarla ilgili hiçbir tepki göstermediler." diye konuştu.

Tepki çeken açıklama yaptı

Bunun üzerine İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen, kendi nikahında alkol servis ettiren, İBB'nin İnanç Masası'ndan kovulan ve geçtiğimiz günlerde CHP kürsüsünde helallik isteyen Fatma Yavuz, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Daha önce LGBT sapkınlarının sözde 'onur yürüyüşü'ne katılan Yavuz, gazeteci Günel Cantak'ın yayınından skandal açıklamalar yaptı.

GÜNDEM İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz CHP'nin helalleşme kürsüsünde

"LGBT’li kardeşime zarar gelirse başörtümü çıkarır yakarım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Yavuz, "Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Tek bir LGBT’li kardeşime zarar gelirse başörtümü çıkarır yakarım." dedi.

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"Bizim kadar hak sahibidirler"

Gelen tepkilere de göğüs gereceğini söyleyen Fatma Yavuz, "Bunun üstüne de gider paşa paşa yatarım. Elimizden gelen herseye yapacağız lütfen bu nefret politikalarına bir son verin. LGBTli bireyler de bizim kadar bu ülkenin eşit bireyleridir. Bizim kadar hak sahibidirler. Kimseyi ötekileştirmeye hakkınız yok." ifadelerini kullandı.