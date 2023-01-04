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ANKARA

Yine sahip çıktı

Terör suçundan cezaevinde olan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’a sahip çıkan Kılıçdaroğlu, “Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, haksız yere yatıyorlar!” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yine sahip çıktı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararını kumpas olarak niteleyip görevden alınmasını 'terörizm' olarak tanımlayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bunu yapmaya kalkarlarsa, kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin” dedi. Terör suçundan cezaevinde olan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’a sahip çıkan Kılıçdaroğlu, “Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, haksız yere yatıyorlar!” dedi.

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