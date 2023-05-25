Yobaz işletmeciden komik savunma: ‘O kişi ben değilim’ dedi

Üsküdar Kuzguncuk'taki Asude Çay Evi'nin işletmecisi Murat A. çay bahçesinde oturan tesettürlü kadınları kovdu. Murat A., olayın ardından polis ekipleri tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Sosyal medyadan açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Tanık beyanları ve emniyetimizin ilk saptamaları neticesinde; toplumun tüm kesimleri, özellikle kadınlar özgürce oturamayacaksa, biz verdiğimiz izinleri ve tüm alan kullanımlarını iptal ederiz. Ettik!" dedi.

Tesettürlü genç kadına ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diyerek bağıran ve gözaltına alınan işletme sahibi Murat A.’nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Genel soruşturma nöbetçi savcısının talimatıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan işlem yapılmak üzere alınarak mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilen Murat A. İfadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi. Murat A., “Sosyal medyada paylaşılan hakaret içerdiği iddia edilen sözleri ben sarfetmedim. Videodaki şahıs ben değilim. Konunun benimle ilgisi yoktur. Söyleyeceklerim bundan ibarettir” dediği öğrenildi.