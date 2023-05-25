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Yobaz işletmeciden komik savunma: ‘O kişi ben değilim’ dedi

Arkadaşlarıyla Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen tesettürlü genç kadına ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diyerek bağıran ve gözaltına alınan işletme sahibi Murat A.’nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Yobaz işletmecinin 'O kişi ben değilim' diyerek skandalı reddettiği öğrenildi.

Şahin Şen
14:17 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
28 Şubat zihniyetli işletmeci tesettürlü kadınları kovdu.

28 Şubat zihniyetli işletmeci tesettürlü kadınları kovdu.


Üsküdar Kuzguncuk'taki Asude Çay Evi'nin işletmecisi Murat A. çay bahçesinde oturan tesettürlü kadınları kovdu. Murat A., olayın ardından polis ekipleri tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Sosyal medyadan açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Tanık beyanları ve emniyetimizin ilk saptamaları neticesinde; toplumun tüm kesimleri, özellikle kadınlar özgürce oturamayacaksa, biz verdiğimiz izinleri ve tüm alan kullanımlarını iptal ederiz. Ettik!" dedi.



İfadesi ortaya çıktı

Tesettürlü genç kadına ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diyerek bağıran ve gözaltına alınan işletme sahibi Murat A.’nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Genel soruşturma nöbetçi savcısının talimatıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan işlem yapılmak üzere alınarak mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilen Murat A. İfadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi. Murat A., “Sosyal medyada paylaşılan hakaret içerdiği iddia edilen sözleri ben sarfetmedim. Videodaki şahıs ben değilim. Konunun benimle ilgisi yoktur. Söyleyeceklerim bundan ibarettir” dediği öğrenildi.


Üsküdar Kuzguncuk'ta başörtülü kadınların kovulduğu işletmenin tüm izinleri iptal edildi
Üsküdar Kuzguncuk'ta başörtülü kadınların kovulduğu işletmenin tüm izinleri iptal edildi

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, başörtülü olduğu gerekçesiyle işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu. Mağdur kadın, işletme sahibi Murat A.’nın kendisine ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diye bağırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal olay, Türkiye'yi ayağa kaldırırken yobaz işletmeci Murat A. gözaltına alındı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu. Türkmen, "Toplumun tüm kesimleri, özellikle kadınlar özgürce oturamayacaksa, biz verdiğimiz izinleri ve tüm alan kullanımlarını iptal ederiz. Ettik!" dedi.


#istanbul
#üsküdar
#kuzguncuk
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