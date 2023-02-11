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YÖK: Bahar döneminin uzaktan öğretimle tamamlanmasına karar verilmiştir

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) yapılan açıklamada "Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

19:04 . 11/02/2023 Cumartesi
DHA
Yükseköğretim Kurulu

Yükseköğretim Kurulu

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.


 

#YÖK
#Bahar Dönemi
#uzaktan
12 dakika önce
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YÖK: Bahar döneminin uzaktan öğretimle tamamlanmasına karar verilmiştir
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