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Ekonomi

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: Deprem bölgesinde bin konut inşa edeceğiz

Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği bölgede şirket olarak bir yıl içinde bin konut yaparak depremzedelere teslim edileceğini açıkladı.

18:40 . 11/02/2023 Cumartesi
DHA
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesine şirket olarak bin konut inşa edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:


"Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz, bin konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurt dışında yaşayan Türkler, STK'lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun."


İnşa edilecek konutlar bir yıl içinde bitirilerek depremzedelere teslim edilecek.


#THY
#deprem
#bölge
#konut
35 dakika önce
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THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: Deprem bölgesinde bin konut inşa edeceğiz
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