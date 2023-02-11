709 sefer 126 bin tahliye: THY depremin yaralarını sarmaya devam ediyor

İstanbul Havalimanı da 10 ili etkisi altına alan deprem sonrasında dünyanın dört bir yanından ulaştırılan yardımların lojistik merkezi oldu. Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, Çin, İspanya, İtalya, Yunanistan, Singapur, Kuzey Makedonya, Rusya ve Japonya gibi birçok farklıülkenin afet bölgelerine ve depremzedelere gönderilmek üzere yolladığı insani yardım havalimanına ulaştırıldı.