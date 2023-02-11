709 sefer 126 bin tahliye: THY depremin yaralarını sarmaya devam ediyor

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Türk Hava Yolları (THY) depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.
Türk Hava Yolları (THY) depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Planladığımız 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 vatandaşımızı taşıdık. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'an sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş olduk" ifadelerini kullandı. THY bugüne kadar, tahliyelerin yanı sıra 36 kargo uçağı ile 3 bin 385 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı.
THY ayrıca 9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş 6-28 Şubat 2023 tarihli yurt içi uçuşların ücretsiz olarak değiştirilebileceğini ya da biletlerin kesintisiz olarak iade edilebileceğini duyurdu.
Tahliye ve kargo uçuşlarıyla depremzedelerin yanında olan THY, bölgedeki personeliyle hem yardımları ulaştırıyor hem de arama-kurtarma çalışmalarına destek oluyor. THY iştiraklerinden TFS ve TAFA çalışanları arama kurtarma çalışmalarına yardımcı oluyor, kabin memurları ve pilotlardan kurulan Uluslararası İnsani Yardımlaşma Derneği 'İSİMSİZLERTK' ise topladıkları 3 TIR dolusu yardımları depremzedelere ulaştırdı.
Pegasus Hava Yolları, 6-9 Şubat’ta gerçekleştirdiği 169 uçuşla Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerden 30 bin 771 kişiyi tahliye ettiğini bildirdi. Ayrıca Pegasus, ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların tahliyesi için ücretsiz seferlerine 19 Şubat’a kadar devam edecek.