Yozgat'taki korkunç kazada yaralananlar dehşet anlarını anlattı: Çığlık seslerini duydum sonra aşağı uçtuk

Yozgat'ta dün gece saatlerinde korkunç bir kaza gerçekleşti. Sivas'tan İstanbul istikametine gitmekte olan 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine çok sayıda sağlık görevlisi, polis, jandarma ve AFAD görevlisi sevk edildi. 31 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünde 12 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü 19 yaralı

Diğer 19 yolcu da yaralı olarak ambulanslarla Sorgun ve Yozgat kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı yolculardan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Yaşanan facianın ardından kazada yaralananlar olay anını anlattı. Kazada yaralanan yolculardan Muhittin Ateş, hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine geldi.

"Çığlık seslerine uyandım, aşağı uçtuğumuzu gördüm"

Burada açıklamada bulunan Ateş, "Gece 12 gibi uyuyordum, çığlık seslerine uyandım. Arabanın bariyerlere vurduğunu, son olarak aşağı uçtuğumuzu gördüm. O anı hatırlamıyorum. Yuvarlanıyorduk zaten. Uyandığımda kendimde bir şey olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim." dedi.











