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POLİTİKA

YSK'nın gerekçeli kararının ertelenmesinin nedeni belli oldu

YSK'nın gerekçeli kararı neden ertelediği belli oldu

YSK'nın dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıklaması beklenirken son dakika gelişmesi ile ertelenmişti. Bu ertelemenin YSK'daki iki üyenin muhalefet şerhlerinde bazı düzeltmeler yapmak istemeleri sebebiyle gerekçenin açıklanamadığı öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
Yüsek Seçim Kurulu
Yüsek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için gerekçeli kararını bugün veya yarın açıklaması bekleniyor.

GEREKÇELİ KARAR 200 SAYFANIN ÜZERİNDE

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; İptal yönünde oy kullanan yedi üyenin gerekçesinin 200 sayfanın üzerinde olduğu öğrenildi. YSK, AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazları çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirerek, 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermişti. YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında bulunduğu dört üye ret oyu kullanırken yedi üyenin kabul oyuyla İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar çıkmıştı.

YSK’nın kısa kararında, ‘bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması’ iptal kararında gerekçe olarak gösterilmişti. Kararda, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına da oy çokluğuyla karar verildiği belirtilmişti.

SON ŞEKLİ VERİLİYOR

  • YSK’nın kısa kararının ardından dün itibarıyla iptal gerekçesinin açıklanması bekleniyordu. İptal yönünde oy kullanan yedi üyenin de gerekçesinin 200 sayfanın üzerinde olduğu belirtilirken, son dakikada ‘ret’ oyu veren dört üyeden ikisinin muhalefet şerhlerinde bazı düzeltmeler yapmak istemeleri sebebiyle gerekçenin açıklanamadığı öğrenildi. Muhalif üyelerin şerhlerini tamamladıktan sonra gerekçenin bugün veya yarın sabah kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

YEDEK ÜYE İTİRAZINA RET

CHP’nin oy hırsızlığı belgelenmesine rağmen önce yeniden sayıma karşı çıktı. Ardından seçimi engelletmek için yeni bir plan devreye soktu. Bu planı da suya düştü. YSK, İstanbul seçiminin iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti.

YSK'den yedek üye itirazına ret
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