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Yufka komalık etti: Günler sonra uyandı

Yufka komalık etti: Günler sonra uyandı

15:1920/03/2025, Perşembe
IHA
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Haccana Erince (61).
Haccana Erince (61).

İzmir'in Bayındır ilçesinde yufka yüzünden tartıştığı gelininin tuğlayla dövüp komalık ettiği yaşlı kadın, 11 günlük tedavisini ardından taburcu edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bayındır'a bağlı kırsal Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haccana Erince (61), arkadaşlarıyla birlikte evinin önünde yufka yapmak istedi. Ancak aynı binada oturan gelini E.E. bu duruma karşı çıktı. İkili arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.E. eline geçirdiği tuğlayla kayınvalidesine defalarca vurdu. Aldığı darbelerle ağır yaralanan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen Erince, burada yoğun bakıma alındı. Olay sonrası gözaltına alınan E.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gelini tarafından feci şekilde dövülüp ağır yaralı hastaneye kaldırılan Haccana Erince, 11 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Ayaklarının tutmadığını ve travmalarının devam ettiğini söyleyen Erince'nin fizik tedavi sürecinin başlayacağı öğrenildi.

#Yufka
#İzmir
#Hastane

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