Yufka komalık etti: Günler sonra uyandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Bayındır'a bağlı kırsal Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haccana Erince (61), arkadaşlarıyla birlikte evinin önünde yufka yapmak istedi. Ancak aynı binada oturan gelini E.E. bu duruma karşı çıktı. İkili arasında tartışma çıktı.