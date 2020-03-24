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ANKARA

Yüksek yargıda seçim heyecanı

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’le Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in emekliye ayrılması üzerine yüksek yargıdaki değişim süreci başladı. Yargıtay üyeleri bugün, koronavirüs tedbirleri altında yeni başkanı belirlemek için sandık başına gidecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yargıtay Başkanlığına aday olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu, 17. Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya, 19. Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman, 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu, 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk başkanlık için yarışacak. Salt çoğunluğu alan isim Yargıtay’ın yeni başkanı olacak ve 4 yıl görev yapacak. Danıştay Başkanı’nın belirlenmesi için yarın yapılması planlanan seçimse koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Seçim tarihi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Danıştay kulislerinde başkanlık için birçok isim geçse de şu ana kadar resmi adaylık başvurusu yapan olmadı.

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