Yüksek yargıda seçim heyecanı

Yargıtay Başkanlığına aday olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu, 17. Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya, 19. Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman, 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu, 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk başkanlık için yarışacak. Salt çoğunluğu alan isim Yargıtay’ın yeni başkanı olacak ve 4 yıl görev yapacak. Danıştay Başkanı’nın belirlenmesi için yarın yapılması planlanan seçimse koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Seçim tarihi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Danıştay kulislerinde başkanlık için birçok isim geçse de şu ana kadar resmi adaylık başvurusu yapan olmadı.

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