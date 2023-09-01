Yunanistan’daki yangın 14. gününde: Alevler Edirne sınırına dayandı

Dumanlar böyle görüntülendi.
Yunanistan Dedeağaç’ta çıkan yangınlar 16’ncı gününde büyük oranda kontrol altına alınsa da bölgede yer yer yeniden alevler yükseliyor.
Batı Trakya bölgesinde yer alan Dadia Ormanı‘ndaki yangın devam ederken, yangının büyüklüğü Türkiye tarafındaki köylerden görülebiliyor.
Yaklaşık 16 gündür devam eden orman yangını Türkiye-Yunanistan sınır hattında ilerleyişini sürdürüyor.
Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor.