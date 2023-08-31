Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı Yunanistan'da yankılandı: Bize meydan okuyor

Böylece ebedi vatanımız Anadolu topraklarını 3,5 yıla yakın hain emelleri ve pis çizmeleriyle kirleten düşmana karşı sahada verdiğimiz savaşı kazandık. Her zaferimiz gibi Büyük Taarruz ile de istiklalimiz ve istikbalimiz için yapamayacağımız fedakarlık, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığını dosta düşmana bir kez daha gösterdik."