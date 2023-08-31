Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı Yunanistan'da yankılandı: Bize meydan okuyor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli bir tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtımı"na katıldı. Görkemli törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlar verdi.
Erdoğan'ın açıklamalarında, 30 Ağustos günü gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi'yle, Yunan işgal kuvvetlerinin önemli bir bölümünün imha edilerek İzmir yolunun açıldığını hatırlatması Yunanistan'ı rahatsız etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunan işgal kuvvetleri imha edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
- "Düşman hatlarını birer birer dağıtan kahraman ordumuz 30 Ağustos günü gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi'yle Yunan işgal kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha ederek, İzmir yolunu açmıştı. Büyük Taarruz’un başlamasından 15 gün sonra kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayrakları dalgalanıyordu.
- Böylece ebedi vatanımız Anadolu topraklarını 3,5 yıla yakın hain emelleri ve pis çizmeleriyle kirleten düşmana karşı sahada verdiğimiz savaşı kazandık. Her zaferimiz gibi Büyük Taarruz ile de istiklalimiz ve istikbalimiz için yapamayacağımız fedakarlık, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığını dosta düşmana bir kez daha gösterdik."
Erdoğan'ın sözleri Atina'da gündem oldu
'Erdoğan meydan okuyor'
iEidiseis gazetesi ise Erdoğan'ın Yunanistan'a başka bir meydan okumada bulunduğunu aktardı.
Açıklamanın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Ankara'da resmi görüşmesinden önce geldiği anımsatıldı.
Atina yönetimi rahatsız oldu
Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının "düşmanca" ifadeler içerdiğini savundu.
Bakanlık, bu tür açıklamaların "ters etki ettiğini" anlatırken şu ifadeleri kullandı:
- "Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde mevcut dönemde inşa edilmeye çalışılan sükunet, iş birliği ve diyalog ortamının pekişmesine katkı sağlamıyor."
NATO'nun paylaşımını da hazmedemediler
Öte yandan NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), sosyal medya üzerinden Türkçe ifadelerle "Zafer Bayramınız kutlu olsun!" paylaşımı yaptı.
Kathimerini gazetesi, geçen yıl da benzer bir mesajın paylaşıldığını hatırlatarak, Yunan hükümetinin bu duruma tepki verdiğine dair gelişmeyi okurlarına iletti.