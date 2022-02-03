Gündem Yunan sahil güvenliği taciz etmişti Onlar müdahale yaptı biz de yaptık
YEREL GÜNDEM

Yunan sahil güvenliği taciz etmişti: Onlar müdahale yaptı biz de yaptık

Çanakkaleli balıkçı İlker Özdemir, Gökçeada ve Yunanistan'ın Semadirek Adası açıklarındaki uluslararası sularda avcılık yaparken Yunan sahil güvenlik ekiplerinin kendilerine yaptığı tacizi anlattı.

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Haber Merkezi AA
​Yunanlılara sizi batıracağız dedim
​Yunan sahil güvenliği taciz etmişti: Onlar müdahale yaptı biz de yaptık.

Zürefa Kayalıkları olarak bilinen bölgeye avlanmaya gittiklerini ve bölgenin açık deniz olduğunu ifade eden Özdemir, şunları dile getirdi:

"Bu bölge Yunanistan'ın Semadirek Adası'nın 6 mil açığında bir yer. Burası uluslararası bir su. Burası bizim hepimizin kullanması gereken bir su. Biz avcılığımızı yaparken Yunanistan'ın sahil güvenlik botu yanımıza geldi. Daha önce de hep geliyordu ama biz hiç çekim yapamıyorduk. Sonra Youtube kanalı kurduk. Bizim kameralarımız falan da olunca olayı net bir şekilde anlatabildik aslında. Bu bizim için de iyi oldu. Bizi o bölgede taciz ediyorlar, korkutuyorlar hatta geçmişte bize silah çekmişlikleri bile var."

"Yunanca 'Sizi batıracağız' dedi"

Özdemir, başlarına böyle bir iş geldiğinde hemen Türk sahil güvenliğini aradıklarını ve ekiplerin konuya çok çok kısa sürede müdahale ettiğini aktardı.

Olay günü yanlarına gelen ekiplerin kendilerine bölgenin Yunan suları olduğunu söylediğini ancak tüm koordinatın kayıt altına alındığını bildiren Özdemir, şöyle konuştu:

  • "Önce bizim teknemize bordalamaya çalıştılar. Kendi eksenimizde onlarla döndük. Biz ekibi bordalatmadık. Teknedeki bir komutan içeriden çıkıp bize yüksek sesle bağırdı 'Burası Yunan suları, hemen burayı terk edin.' dedi. Yunanca 'Sizi batıracağız.' dedi. Bu kelimeler bize karşı kullanılınca biz de duruma kayıtsız kalamadık. Biz kendi topraklarımızı, sularımızı koruyacağız ki bir sonraki zamana, nesle meydanlar boş kalmasın. Bizim de amacımız bu. Onlar müdahale yaptı, biz de yaptık. Biz bu karşı koymayı her zaman yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yunanlılar bizim tepkimize çaresiz kalıp gitmek zorunda kaldılar. Kendi sularında kalıp bizi takip ettiler uzun süre ama biz vazgeçmedik. Sonra avcılığımızı bitirip 2-3 saat kadar sonra oradan ayrıldık."

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Yunan Sahil Güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları 'Burası Yunan denizi' diyerek taciz etti. Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğini azarlayınca, Yunan görevliler dönüp gitmek zorunda kaldı.


Görüntüler, YouTube'da İlker Reis sayfasında paylaşıldı.

Videonun altına, 'Bugünkü videomuzda Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yaparken uluslararası sularda olmamıza rağmen yunan sahil güvenliği alaycı bir tavırla bize bölgeyi terk etmemizi ve Yunan sularında olduğumuzu söyledi. İlker Reis ile Yunan komutanının münakaşası sonrasında direndiğimizi görünce başa çıkamayıp kendi sularına çekildiler. Geldikleri gibi gittiler...' notu düşüldü.
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