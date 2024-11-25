Yurt genelinde 'Kalkan-31' operasyonu: Bin 298 düzensiz göçmen yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 426 bin 565 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde; 28 bin 835 personel, 9 bin 74 ekip ile 5 bin 735 noktada; 4 bin 606 metruk bina, 8 bin 48 umuma açık yer, 483 terminal ve 5 bin 648 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 785 yer kontrol edildi.