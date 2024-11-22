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Marmaris'te 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Marmaris'te 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

08:3622/11/2024, Cuma
IHA
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Yakalanan düzensiz göçmenler.
Yakalanan düzensiz göçmenler.

Marmaris açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik botun içinde 12'si çocuk 24 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. İçerisindeki 10 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

#Muğla
#Marmaris
#Göçmen

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