Marmaris'te 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. İçerisindeki 10 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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