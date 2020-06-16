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Yüzlerce gelinin hayalini çaldılar: Ne olur geri getirin

Diyarbakır’da bir fotoğrafçı dükkanına giren 12 yaşlarındaki iki çocuk ve bir yetişkin televizyon ile harici diski çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi, hırsızlara çağrıda bulunarak düğün çekimlerinin bulunduğu harici diski getirmelerini istedi.

Haber Merkezi İHA
Hırsızlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hırsızlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent villalarında bulunan bir fotoğrafçıda edinilen bilgilere göre gece saat 23.30 sularına bir fotoğraf dükkanı 12 yaşlarında iki kişi ile bir yetişkin tarafından soyuldu. İlk önce keşif yapan hırsızlar, daha sonra korkuluklu olan camları kırarak içeri girdi. Alarmın çalmasıyla birlikte gelen komşu esnafı gören hırsızlar, panik içinde televizyon ve içinde yüzlerce gelin ile damadın düğün fotoğraflarının bulunduğu harici diski çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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"Sadece harici diski istiyoruz"


Hırsızların yakalanması işçin çağrıda bulunan işletme sahibi Feryat Arslan, sadece düğün çekimlerinin içinde olduğu ve bir kopyasının da bulunmadığı harici diski geri istediklerini söyledi.

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'Onlar paha biçilemez'

Arslan, “Dün gece kameralardan izlediğimiz kadarıyla iki tane küçük çocuk yaşları 12 bir tanede uzun boylu biri, camı, demirleri kırıp içeri girmişler. İçeride bulunan büyük bir televizyonu ve bir tane harici disk almışlar. Harici diskte gelin damat çekimlerimiz, düğün arşivlerimiz vardı. Bundan dolayı bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Zararımız en büyüğü harici disk bir daha tekrarı olmayan arşivlerdi.

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  • Onlar paha biçilemez, televizyon ve harici disk fiyatı 7 bin lira civarında. Şaşırdım bu yaşta hırsızlık yapmaları utanç verici bir şey. Alarm çalınca komşumuz geliyor, komşuyu görünce panikleyip kaçıyorlar, komşudan olmasaydı her şeyi götürürlerdi. İçeride 300 bin liralık cihaz vardı" dedi. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Düğün konvoylarında hayrete düşüren görüntüler: Gelin ve damadın etrafında drift!
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Düğün konvoylarında hayrete düşüren görüntüler: Gelin ve damadın etrafında drift!
İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleştirilen düğün konvoylarında şoke eden görüntüler kaydedildi. Konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar tüneli trafiğe kapattı. Damat, arkadaşlarının kestiği yolda göbek atıp oynarken, diğer bir konvoyda ise bir maganda otomobiliyle gelin ve damadın etrafında “drift” yaptı. O anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştılar.

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